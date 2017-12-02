Рейтинг: 4.93/5 (14)

Тунисское вязание помогло женщинам освоить еще один вид рукоделия. Искусство на стыке двух техник – вязания крючком и спицами не может не порадовать мастериц, ведь с помощью одного инструмента можно создавать плотные и одновременно уютные вещи. Тунисское, или афганское, плетение более практично, с его помощью вяжут коврики, пледы и вещи для ношения. Но и декоративные приемы ему так же по силам. Так что, покупайте специальный крючок и начинайте осваивать этот интересный вид рукоделия самостоятельно.

Как правильно вязать

Техника тунисского вязания крючком

Крючок

Для начала вам нужно купить специальный крючок для тунисского вязания. Он должен быть длинным (до 40 см), без расширяющихся и сужающихся участков.

Ручки у такого крючка нет, зато на конце должен быть набалдашник, как и на спицах для вязания. Это нужно для того, чтобы набранные петли на соскользнули с противоположной стороны крючка. Слишком длинный крючок перегружает кисть руки, поэтому некоторые мастерицы предпочитают окончание в виде лески.

Двойной тунисский крючок требует дополнительных навыков и дополнительных техник, поэтому используется редко.



Тунисским крючком удобно выполнять вышивку на вязаных изделиях.

Перед тем как приступить к афганской технике плетения, стоит освоить вязание крючком для начинающих.

Пряжа

Плотное плетение позволяет создать красивую вещь практически из любой пряжи. Нить, которая не держит форму и рисунок, в обычном вязании прекрасно ведет себя в этой технике. Благодаря особой плотности плетения готовое изделие не теряет форму под тяжестью собственного веса.

По сравнению с вязанием крючком тунисская техника требует меньшего количества материала, даже при большой плотности вязания.

Техника

У афганского вязания есть несколько особенностей, которые нужно изучить перед началом работы:

крючок нужно держать так же. как и карандаш во время писания;

готовое полотно в работе всегда остается лицевой стороной к мастеру;

при вязании лицевых и изнаночных рядов меняется только техника работы крючком, а не положение готового полотна;

крючок продевается только в вертикальные петли предыдущего ряда – так вы получите равномерный рисунок;

закрывание работы проводится в лицевом ряду при вязании петель справа налево.

Вот как выглядит на схеме выполнение простого фрагмента.

Итогом вязания у вас получится филейная сетка, схемы вязания которой часто используются при создании крючком скатертей, пледов и салфеток.

Сетка бывает прямая – когда крючок в следующем ряду вводится в верхушку столбика.

Шахматная филейная сетка получается при введении крючка в промежуток между столбиками предыдущего ряда.

Подробные — схемы вязания крючком — с обозначениями помогут вам понять узор еще до начала работы с нитками.

Узоры тунисского вязания крючком

Тунисским крючком можно создавать качественное полотно и красивое сочетание оттенков. А вот воздушные ажурные узоры для него не по силам. Так что можно проявить фантазию и скомпоновать несколько техник вязания.

Рассмотрим базовые узоры лицевого и изнаночного плетения.

При лицевом вязании крючок вводится в предыдущий провязанный ряд, рабочая нить при этом находится на полотном.

При изнаночном плетении нить проводится впереди полотна и из рабочей нити делается своеобразный накид, как это показано на схеме.

Цветные ряды достигаются простым приемом: вязание полотна в одну сторону выполняется одним цветом, а в другую – другим цветом. Чтобы не обрезать нить на каждом витке, заготовьте несколько клубков одинакового цвета и компонуйте их по рисунку.

Декоративные цветы тунисским вязанием крючком

С помощью этой техники можно вязать не только прямоугольные, но и закругленные детали. Круглая серединка ромашки или другого цветка вяжется по одной схеме вязания крючком, с помощью которой можно создавать салфетки разной величины.

Лепестки цветов создаются по схеме, которая частично напоминает серединку. Только закругление идет по одному краю, как это показано на схеме.

Готовые детали скрепляются между собой цветной нитью и декорируются бусинами, стразами или кружевом.

Посмотрите, какие красивые украшения можно получить на базе простых схем.

— Вязаные крючком цветы— находят множество применений как в декоративном, так и в прикладном вязании.

Вязание пледа тунисским крючком

Пледы ручной вязки сегодня пользуются большой популярностью. Вязаные крючком или спицами – они те только востребованы и преподносятся в качестве подарка, но и очень дорогие.

Многие женщины не решаются начать такую глобальную работу, опасаясь, что на нее уйдет все свободное время. Но тунисская техника поможет связать красивый плед в технике лоскутного шитья. Небольшие разноцветные квадраты нужно соединить особым образом для создания одного общего полотна.











Как соединять квадраты между собой, можно увидеть на схеме.

Иногда хочется некоторого разнообразия от строгих форм. И тогда на помощь приходят треугольники, которые можно соединит в вычурные узоры. Как выполнить убавление петель так, чтобы у вас получился идеальный край, можно увидеть на схеме.

Полученный треугольник нужно дополнить пряжей контрастного цвета до полного квадрата.

Схема вязания сама по себе несложная. Большее внимание нужно уделить правильному соединению отдельных фрагментов.

— Вязаные крючком куклы—, созданные мамиными руками, точно понравятся вашему малышу.

Тунисское вязание крючком снуда или шарфа

Когда хочется сразу же применить полученные навыки на деле, лучшей идеи для начала, чем вязание шарфа или снуда, просто не существует.

Простые формы и оригинальные оттенки помогут создать модный аксессуар, который еще и согреет вас в холодную погоду.

Красиво смотрятся схемы, в которых простые приемы сочетаются с разными оттенками пряжи. Посмотрите на фото готовых работ и выберите для себя самое красивое сочетание нитей.

Видео с уроками и мастер-классом тунисского вязания

На видео представлен оригинальный вариант тунисского вязания крючком в технике «соты». Освоив базовые техники, вы сможете понять создание любых моделей – от маленьких цветочков до больших пледов.

Двухцветное плетение крючком в тунисской технике поможет освоить вязание простой шапки и других, более сложных моделей одежды. Бесшовная техника вязания по кругу используется и в вязании снудов и рукавов для кардиганов и кофт.

Следки – еще одна востребованная модель среди тех, кто стремится освоить тунисское вязание крючком. Небольшое количество ниток и простые навыки вязания тунисским крючком помогут вам быстро создать домашнюю обувку для утепления всей семьи.

Узор «рогожка» прост в исполнении, но является еще одним шагом в освоении этой интересной техники плетения. Владение разными видами ручного рукоделия поможет вам освоить —вязание ковриков крючком —.